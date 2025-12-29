UGC Net Exam: ୩୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି UGC Net ପରୀକ୍ଷା, ଜାରି ହେଲା ଆଡମିଟ କାର୍ଡ

Trending Photos
UGC Net Exam:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ଡିସେମ୍ବର 2025 UGC NET ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, NTA ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ugcnet.nta.nic.in ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ।
UGC NET ଡିସେମ୍ବର 2025 ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। NTA ପରୀକ୍ଷା ସହର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। UGC NET ଡିସେମ୍ବର 2025 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ସିଫ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ ଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ugcnet.nta.nic.in ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
UGC ନେଟ ପରୀକ୍ଷାର ପୂରା ସୂଚୀ
ୟୁଜିସି ନେଟ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟଟି ଦିନ୩ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆଡମିଟ କାର୍ଡ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ
ୟୁଜିସି ନେଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ ugcet.nta.nic.inକୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହୋମପେଜରେ UGC NET December 2025 Admit card ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ ରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଜନ୍ମତିଥି ଆଦି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ ଦେଇ ସବମିଟ ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଆଉଟ ବାହାରକରନ୍ତୁ।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ
UGC NET ଡିସେମ୍ବର 2025 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରେ, ଯାହା ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଡମିଟ କାର୍ଡର ହାର୍ଡକପି ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଆଉଟ ବାହାରକରି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଭଳି ପରିଚୟ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହେବ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଲପଏଣ୍ଟ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ।