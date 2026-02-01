Advertisement
Education Union Budget 2026: ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଶସ୍ତା ! ବଜେଟ୍‌ରେ ୭ଟି ବଡ ଘୋଷଣା

Education Union Budget 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଆସିଛି, ଯାହା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍‌ରେ କ’ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Education Union Budget 2026: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ମିଳିଛି , ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଗେମିଂ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କ’ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ରୁ ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ବଜେଟରେ ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଘୋଷଣା

ବାୟୋଫାର୍ମା ପାୱାର ଯୋଜନା
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ଥିଲା ବାୟୋଫାର୍ମା ପାୱାର ଯୋଜନା। ବଜେଟରେ ବାୟୋଫାର୍ମା ପାୱାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ବାୟୋଫାର୍ମା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ। ଏହା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାୟୋଫାର୍ମା ପାୱାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ତିନୋଟି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIPER) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯିବ। ସାତଟି ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଏବଂ ୧ ହଜାରରୁରୁ ଅଧିକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।

ତିନୋଟି ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯିବ
ବଜେଟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ନୂତନ ଭାରତ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆୟୁଷ ଫାର୍ମାସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପାରା-ପଶୁଚିକିତ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଶୁଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦ ହଜାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା
ଆକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ ଏବଂ ଏକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ
ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ (STEM) ଶିକ୍ଷା ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା
କମଳା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବଜେଟରେ ଆନିମେସନ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ, କମିକ୍ସ ଏବଂ ଗେମିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୫୦୦ କଲେଜରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଡିଜାଇନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

ପାଞ୍ଚଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କରିଡର ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବହୁବିଧ କଲେଜ, ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆବାସିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା ଶସ୍ତା ହେବ
ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନରତଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ଆଟ୍ ସୋର୍ସ (TCS) ହାରକୁ ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ।

