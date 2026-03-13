ଅଜବ ମାମଲା! ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ କୁକୁର ଫଟୋ

ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ପିଅନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ରାକେଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଆର୍ଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏକ ଗୋଲଡେନ ରିଟ୍ରିଭର କୁକୁରର ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା।
Job Admit Card: ବିହାରର ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ପିଅନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ରାକେଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଆର୍ଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏକ ଗୋଲଡେନ ରିଟ୍ରିଭର କୁକୁରର ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ପିଅନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ରାକେଶ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ରସିଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାକେଶ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏକ ଗୋଲଡେନ୍ ରିଟ୍ରିଭର୍ କୁକୁରର ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା।
ରାକେଶ କୁମାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଫଟୋ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ ରସିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏପରି ତ୍ରୁଟି କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ଅଜବ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ରାକେଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରାକେଶ କୁମାର ଏହି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଉତ୍ତର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ସେ ଏବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ରାକେଶ କୁମାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।
