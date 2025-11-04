ଯୁକ୍ତ ୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଜରିମାନାରେ ନଭେମ୍ୱର ୧୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମପୂରଣ କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ୨ ଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ନଭେମ୍ୱର ୧୩ ତାରିଖରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଫର୍ମପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଏନେଇ CHSE ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଜରିମାନାରେ ନଭେମ୍ୱର ୧୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମପୂରଣ କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ୨ ଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ନଭେମ୍ୱର ୧୩ ତାରିଖରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଫର୍ମପୂରଣ ଅବଧି ନଭେମ୍ବର ୧୯ରୁ ୨୧କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
