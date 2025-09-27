Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2939078
Zee OdishaOdisha Education And Job

Police Job: ପୋଲିସ୍ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ୮୧ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା

Delhi Police Head Constable Vacancy: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:03 PM IST

Trending Photos

Police Job: ପୋଲିସ୍ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ୮୧ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା

SSC Police Head Constable Vacancy: ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (SSC) ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନରେ ମୋଟ 552ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାୟାରଲେସ୍ ଅପରେଟର (AWO) ଏବଂ ଟେଲି-ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅପରେଟର (TPO) ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର 15, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, ssc.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ 7,565 ପଦବୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ।

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୧୮୨ଟି ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ (AWO/TPO) ପଦବୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ UR ପାଇଁ ୭୮ଟି, EWS ପାଇଁ ୧୮ଟି, OBC ପାଇଁ ୪୭ଟି, SC ପାଇଁ ୨୩ଟି ଏବଂ ST ପାଇଁ ୧୬ଟି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ, OBC ପାଇଁ ୪୭ଟି, SC ପାଇଁ ୨୩ଟି ଏବଂ ST ପାଇଁ ୧୬ଟି ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୭୦ଟି ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ (AWO/TPO) ପଦବୀ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ UR (ସାଧାରଣ) ପାଇଁ ୧୫୮ଟି, EWS ପାଇଁ ୩୭ଟି, OBC ପାଇଁ ୯୪ଟି, SC ପାଇଁ ୪୮ଟି ଏବଂ ST ପାଇଁ ୩୩ଟି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

SSC ପୋଲିସ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୫ ଏବଂ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫, ୨୦୨୫ (ରାତି ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ।
ଫି ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ୧୬, ୨୦୨୫ (ରାତି ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) । ଆବେଦନ ସଂଶୋଧନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରୁ ୨୫ । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ (ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ସହିତ) ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେକାନିକ୍-କମ୍-ଅପରେଟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NTC) ମଧ୍ୟ ବୈଧ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ୧୫ ମିନିଟରେ ୧୦୦୦ କୀଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ଏବଂ MS ଅଫିସ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ଭଳି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨ ଜୁଲାଇ, ୧୯୯୮ ପରେ ଏବଂ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୦୭ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। SC/ST/OBC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ହେବ।

ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (SSC) ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଚୟନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦରମା ସ୍ତର-୪ ଅଧୀନରେ ୨୫,୫୦୦ ରୁ ୮୧,୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ସେମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ପରିବହନ ଭତ୍ତା (TA), ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (NPS) ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ସାଧାରଣ ଏବଂ OBC ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ରହିଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା, SC/ST, ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ । BHIM UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେୟ ପୈଠ କରିପାରିବେ ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ssc.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ।

Disclamer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- ଏହି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି ଇସ୍ରାଏଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର

Also Read-  Jio Plan: ଜିଓ ଦୂର କଲା ସବୁ ଚିନ୍ତା, ଏହି କମ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲାନରେ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

paras defence and space technologies company
ଏହି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି ଇସ୍ରାଏଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର
Odisha news
Odisha News: ସ୍ବାମୀ ସାଜିଲା ସଇତାନ୍! ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ...
Congress Leader Fine
ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ୧,୨୪୫,୫୮୫,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ କୋର୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା?
top 10 news today
Top 10 News: ରାଜ୍ୟକୁ ଉପହାର ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
road accident
Road Accident: ବାଣପୁର ବାଇପାସ୍ ରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଣେ ମୃତ,୫ ଆହତ
;