ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ? ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡାକ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି

Government Jobs for 10th Pass: ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡାକଘରେ ଏକ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
Government Jobs for 10th Pass: ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡାକଘରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଡାକଘରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ (GDS) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ D ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଭୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ୨୨,୦୦୦ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡାକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୨୮,୭୪୦ ଜିଡିଏସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଭୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡାକଘର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଖାଯାଇଛି।
ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇଟିଆଇ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବା ପଦବୀ ପାଇଁ, ଶେଷ ତାରିଖ ୧୪ ଫେବୃଆରୀ। ଫି ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬।
ଡାକଘରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ, ଗଣିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ Indiapostgdsonline.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
୨୨,୦୦୦ ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ITI ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ରହିଛି। RRB ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ www.rbapply.gov.in ରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ GDS ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ତଥା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
