ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ଗୋଟିଏ କଳାପଟାରେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ପାଠପଢା

ପାଟନା: ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦରକାର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେତେଥର ସାଧାରଣ ଓ ଅନେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ରାଲିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହାର ସୀମା ନାହିଁ। ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କର ରାଲିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଞ୍ଜିନବିହୀନ ଗାଡି ଚାଲିଛି। ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କଟିହାରର ଏକ ସ୍କୁଲର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ବିହାରର କଟିହାର (Katihar) ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। କଟିହାରର ଆଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ କଳାପଟାରେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ (Urdu) ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ (Blackboard) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ବିହାର (Bihar)ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପାଠପଢାକୁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।

ଗୋଟିଏ କଳାପଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠପଢାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କୁମାରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, '୨୦୧୭ରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ।' ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ କ୍ଲାସରୁମରେ, ସମାନ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ।'

#WATCH | Bihar: Hindi & Urdu being taught on same blackboard in one classroom of a school in Katihar

Urdu Primary School was shifted to our school by Education Dept in 2017. Teachers teach both Hindi &Urdu in one classroom: Kumari Priyanka, Asst teacher of Adarsh ​​Middle School pic.twitter.com/ZdkPE0j7tW

— ANI (@ANI) May 16, 2022