Zee OdishaOdisha Education And Job

HPCL Recruitment 2026: ଏହି ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

HPCL Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:48 PM IST

HPCL Recruitment 2026: ଏହି ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

HPCL Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (HPCL) ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୩୧ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। HPCL ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେବୃଆରୀ ୨୫ରୁ ଚାଲିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡରେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ।

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଅଫିସର, ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, କେମିକଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିନିୟର ଅଫିସର, ଏଚଆର ଲିଗାଲ ଅଫିସର, ଜୁନିୟର ଏକଜୁକ୍ୟୁଟିଭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍, ସିନିୟର ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ।

କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ?
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାତକଙ୍କଠାରୁ ଡିପ୍ଲୋମା ଧାରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଜ୍ଞାନ, ଚାଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, MBA, କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, କାର୍ମିକ ପରିଚାଳନା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?

ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ, hindustanpetroleum.com ରେ HPCL ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 'ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଲି ସ୍ଥାନ' ବିଭାଗକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ, ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବା ପାଇଁ 'ଅଫିସର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି 2026' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା
ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ସହିତ ଏକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବେ। CBT ମେ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

