HOCL Recruitment: B.Tech ଏବଂ B.E. ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ଏତିକି ମିଳିବ ଦରମା

HOCL Recruitment: B.Tech ଏବଂ B.E. ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ଏହି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦରମା ପାଇବେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:24 PM IST

HOCL Recruitment:  ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅର୍ଗାନିକ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ ୮, ୨୦୨୬ରୁ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅର୍ଗାନିକ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ୨୦ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅର୍ଗାନିକ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ମାର୍କ ସହିତ B.Tech କିମ୍ବା B.E. ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ।

ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, nats.education.gov.in ରେ ସରକାରୀ NATS ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ପ୍ ପେଜ୍ ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ, ଏକ ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ପ୍ ପେଜ୍ ରେ 'ବିଜ୍ଞାପିତ ଖାଲି ପଦବୀ' ବିଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 'HOCL' ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। 

HOCL ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଅଧିକ ନମ୍ବର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ତା'ପରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ୧୨,୩୦୦ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ୧୦,୯୦୦ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

