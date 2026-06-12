Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Metro New Vacancies: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Delhi Metro New Vacancies: ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କି ? ଆସନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦରମା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 12, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:32 PM IST
Delhi Metro New Vacancies: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Agson Global Loan Default: ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ୫୭୯ କୋଟିରେ ସେଟେଲ...ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ
Agson Global Loan Default1 hr ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
Aadhaar Card New Rules3 hrs ago
5
jaspal rana dies7:41 AM IST