Delhi Metro New Vacancies: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Delhi Metro New Vacancies: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଭାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଯଦିଓ ପଦବୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସଦ୍ୟତମ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ (DMRC) ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। DMRC ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି; ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ବିବରଣୀ ଦେଖିବା।
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସହାୟକ ପରିଚାଳକ (ନିରୀକ୍ଷଣ) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର DMRC/PERS/22/HR/2026(231) ଅନୁଯାୟୀ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିବେଶ (PRCE) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରିଚାଳକ (ନିରୀକ୍ଷଣ) କିମ୍ବା ସହାୟକ ପରିଚାଳକ (ନିରୀକ୍ଷଣ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସହାୟକ ପରିଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ 01/AM/I ଏବଂ ପରିଚାଳକ (ନିରୀକ୍ଷଣ) ପଦବୀ ପାଇଁ 02/M/I ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରେଳବାଇ, ମେଟ୍ରୋ କୋଚ୍, ରେଳବାଇ କର୍ମଶାଳା, ରେଳବାଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମେଟ୍ରୋ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟକ୍, କିମ୍ବା ରେଳବାଇ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। CPSU, ରେଳବାଇ, ସରକାରୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ସଂଗଠନରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସଫା ରେକର୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ସତର୍କତା କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମାମଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ DMRC ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡିବ ।ଆବେଦନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୫୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୬୨ ବର୍ଷ, ଯାହା ୧ ମଇ ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି।
ବେତନ କେତେ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପୂର୍ବ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ୧,୦୬,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ (ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲେଭଲ- ୧୧ ₹୬୭,୭୦୦– ₹୨,୦୮,୭୦୦ ସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଲେଭଲରେ ₹୬୦,୦୦୦–₹୧,୮୦,୦୦୦ IDA ଦରମା ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ)। ସହାୟକ ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ₹୮୨,୭୦୦ ଦରମା ପାଇବେ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ପଦବୀ, ସେବା, ବିଭାଗ, ଠିକଣା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସହିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲେଖନ୍ତୁ। ଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହେବା ପରେ, ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଯୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଫଟୋକପି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଏକ ଲଫାପାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ: ଅତିରିକ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (HR), ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍, ମେଟ୍ରୋ ଭବନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଲେନ୍, ବାରଖମ୍ବା ରୋଡ୍। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମେ ୧୯ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ DMRC ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସିଟି, ଚେନ୍ନାଇରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ।