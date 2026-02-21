Parliament jobs: ସଂସଦରେ ଚାକିରି କିପରି ପାଇବେ? ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ !

Parliament jobs: ଯଦି ଆପଣ ସଂସଦରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ସଂସଦ ସଚିବାଳୟ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ସ୍ନାତକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
Parliament jobs: ସଂସଦରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଅନେକ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ କାମ କରିବା କେବଳ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ। ସଂସଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସଂସଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସଦ ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପଦବୀର ନାମ, ଯୋଗ୍ୟତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେଉଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ?
ସଂସଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଅଛି। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଦବୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲର୍କ, ରିପୋର୍ଟର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନିଅର କନସଲଟାଣ୍ଟ (ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ), ସଂସଦୀୟ ରିପୋର୍ଟର, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ, ଅନୁବାଦକ, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିଟିପି ଅପରେଟର, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ୱେୟାରହାଉସମ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ।
ସୂଚନା କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ
ଯଦି ଆପଣ ସଂସଦରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଂସଦ ସଚିବାଳୟର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏଠାରେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖବର ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।
ସଂସଦୀୟ ଚାକିରି କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ସଂସଦରେ କାମ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ୟାରିଅର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
