HPCL: ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Hindustan Petroleum Recruitment 2026: ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (HPCL) ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଫ୍ରେସର୍ସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।
HPCL ଫ୍ରେସର୍ସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧୬ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରହିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଉପ-ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ, ସହାୟକ ପରିଚାଳକ, ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ), ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ଫ୍ରେସର୍ସମାନେ ଜୁନିଅର ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ (କେମିକାଲ) ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ (ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଭଳି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିପରୀତରେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୯ ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ସାଧାରଣ, ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ଏବଂ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ । ସେମାନେ କୌଣସି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.hindustanpetroleum.com ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ୱେବସାଇଟରେ 'କ୍ୟାରିଅର୍' ବିଭାଗ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 'ଓପନ୍ ଜବ୍' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ, 'ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ; ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପଦବୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦରମା ମିଳିବ। ମାସିକ ଦରମା ୩୦ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ