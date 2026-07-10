Add Zee Business As A Preferred Source
App

HPCL: ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

HPCL Recruitment 2026: ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ (ଫ୍ରେସର୍ସ) ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଭୂମିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଦରମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:16 PM IST
HPCL: ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amarnath Yatra 2026: ୭ ଦିନରେ 'ବାବା ଅମରନାଥ'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ
Odia News37 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Rath Yatra 20268:24 AM IST