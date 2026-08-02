IBPS Clerk Recruitment 2026: ୧୧ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

IBPS Clerk (CSA) Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (IBPS) ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ୧୬ ତମ କ୍ଲର୍କ ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହଯୋଗୀ (CSA) ପରୀକ୍ଷା (୨୦୨୬) ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ରେ ଅର୍ଥାତ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଏ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏବଂ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା IBPS କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ୧୧ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା କେତେ ହେବ?
ସରକାରୀ IBPS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୪,୦୫୦ରୁ ୬୪,୪୮୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ସେମାନେ ସୁବିଧା ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ଅଧିକ ହେବ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୨୦ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ (IBPS) ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହଯୋଗୀ (CSA), ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧,୪୦୩ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଫି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପରେ ଏକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି-ପରୀକ୍ଷା ତାଲିମ (PET) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। IBPS କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IBPS କ୍ଲର୍କ ମେନ୍ସ ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IBPS କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (IBPS କ୍ଲର୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ PDF) ଦେଖିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାଧାରଣ, OBC, ଏବଂ EWS ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ SC ଏବଂ ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୭୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି । PH (ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୭୫ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ରହିଛି ।
ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, ibps.in ରେ ସରକାରୀ IBPS ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ତେବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଭାଗରେ 'IBPS କ୍ଲର୍କ (CSA) XVI ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬' ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଫର୍ମଟି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।