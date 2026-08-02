Add Zee Business As A Preferred Source
App

IBPS Clerk Recruitment 2026: ୧୧ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

IBPS Clerk (CSA) Recruitment 2026: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୧ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ IBPS ୱେବସାଇଟ୍, ibps.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଦରମା ବିବରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:04 AM IST
IBPS Clerk Recruitment 2026: ୧୧ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Image Credit: ସରକାରୀ IBPS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୪,୦୫୦ରୁ ୬୪,୪୮୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026: ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
2
3
4
5