ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ICSE ବୋର୍ଡ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳ, ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ

ICSE 10th, ISC 12th Result 2026: ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଷଦ (CISCE) ଆଜି ICSE ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଏବଂ ISC ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ CISCEର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ - cisce.org ଏବଂ results.cisce.org ଭିଜିଟ୍ କରି ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।
ICSE 10th, ISC 12th Result 2026: ICSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହ ଆଜି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଷଦ (CISCE) ICSE ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଏବଂ ISC ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ CISCE ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: cisce.org ଏବଂ results.cisce.org ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଉଭୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ICSE ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ISC ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ UAE ର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ, ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ୨୦୨୬ ମଇ ୧ ରୁ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ । ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୮ ମଇରୁ ୧୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଫଳାଫଳ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ICSE ୧୦ମ, ISC ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, CISCE ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ: cisce.org କିମ୍ବା results.cisce.org। ପରେ ‘ICSE ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬’ କିମ୍ବା ‘ISC ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬’ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ID, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର, କ୍ୟାପଚା, ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ତାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ।
ICSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅତି କମରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ୮୦:୨୦ ଅନୁପାତରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଥିଓରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାଦାନ ଉଭୟରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ISC ପାସ୍ ପ୍ରତିଶତରେ ସ୍ଥିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସାମଗ୍ରିକ ପାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ୯୮.୧୯% ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୯.୦୨% ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
