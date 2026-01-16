Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076876
Zee OdishaOdisha Education And JobIIMC ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

IIMC ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

IIMC Dhenkanal: ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (MA-CCBM) ଏବଂ MA ଇନ୍ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ (MA-MCG)।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:46 PM IST

Trending Photos

IIMC Dhenkanal
IIMC Dhenkanal

IIMC Dhenkanal: ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (MA-CCBM) ଏବଂ MA ଇନ୍ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ (MA-MCG)।

IIMC ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହା ସମେତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (CUET-PG) ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ନାମଲେଖା
ଘୋଷଣା କରିଛି। CUET (PG) 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରହିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CUET-PG ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, “କର୍ପୋରେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନାରେ ଏମଏ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଶାସନରେ ଏମଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳ ବିକଶିତ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପରିବେଶ ସହିତ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଧାରଣାଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଶାସନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।”

ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଶାସନରେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ ଏବଂ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିଷୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପଢ଼ିପାରିବେ।

୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ସମାନ ନାମଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ଆଇଆଇଏମସି ଏହାର ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆହୁରି ଚାରୋଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -ମିଡିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏମଏ (ଦିଲ୍ଲୀ), ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍‌ରେ ଏମଏ (ଦିଲ୍ଲୀ), ନ୍ୟୁ ମିଡିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍‌ରେ ଏମଏ (ଦିଲ୍ଲୀ, ଜମ୍ମୁ, ଆଇଜଲ୍ ଏବଂ କୋଟ୍ଟାୟମ) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଏମଏ (ଦିଲ୍ଲୀ) ।

ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା (ଇଂରାଜୀ), ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା (ହିନ୍ଦୀ), ରେଡିଓ ଏବଂ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ସାମିଲ ରହିଛି ।

MA ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତି କମରେ ୫୫% ନମ୍ବର ସହିତ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ନାମଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତରର ଶେଷ ବର୍ଷ/ସେମିଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଏମଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ।

ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ CUET (PG) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ CUET-PG ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ IIMC ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ୧୭ ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ
nipah virus symptoms
Nipah Virus Symptoms: ପୁଣି ଲେଉଟୁଛି ବିପଦଜନକ ନିପା ଭାଇରସ...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଉପଚାର
IIMC Dhenkanal
IIMC ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
sports news
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୧୬ତମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୬
crime news
ବିଂଝାରପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ମଇନ୍ଦା ଛକ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ