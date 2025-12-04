IMD Recruitment 2025: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Advertisement
IMD Recruitment 2025: ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସମେତ ମୋଟ ୧୩୪ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:32 PM IST

IMD Recruitment 2025: ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସମେତ ମୋଟ ୧୩୪ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦବୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ I ପାଇଁ ଅଛି। ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ୬୪। ଏଥିରେ ୨୯ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ II ପଦବୀ, ୧୩ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ III ପଦବୀ ଏବଂ ୧ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ E ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ୨୫ଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ  ପଦବୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦରମା ରହିଛି। ଏଥିରେ ୨୯,୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧,୨୩,୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
IMD ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ E, III, ଏବଂ II ପାଇଁ, ଡକ୍ଟରେଟ୍/M.Tech ସହିତ M.Sc/B.Tech ଡିଗ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧, ୭ ଓ ୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ I ପାଇଁ M.Sc/B.Tech ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ/IT/ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ/ଟେଲିକମରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ କି ଏଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ।

ବୟସ ସୀମା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ E ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ III ପାଇଁ ୪୫ ବର୍ଷ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ II ପାଇଁ ୪୦ ବର୍ଷ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ I ପାଇଁ ୩୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ/ଏଡ଼ମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟିଣ୍ଟ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
IMD ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟିଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବିଭାଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ କୌଣସି TA/DA ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ mausam.imd.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣିତ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ଭଲଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

