IMD Vacancy 2025: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

IMD Jobs 2025:  ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସମେତ ମୋଟ ୧୩୪ ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

Nov 15, 2025, 04:59 PM IST

IMD Announces Recruitment:  ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ମୋଟ ୧୩୪ ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଦବୀ । ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ୧୪,୨୦୨୫।

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ-E ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ-III ପାଇଁ ୧୪ ଟି ପଦବୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ-II ପାଇଁ ୨୩ ଟି ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ-I ପାଇଁ ୭୧ ଟି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପାଇଁ ୨୫ ଟି ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ ପାଇଁ ୨ ଟି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ନମ୍ବର ସହିତ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ M.Sc., B.Tech., କିମ୍ବା B.E. ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଡମିନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ।

ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଅଧିକ ରହିଥିବା ସମୟରେ କନିଷ୍ଠ ପଦବୀ ପାଇଁ ବୟସସୀମା କମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ-I ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୫ ବର୍ଷ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ-II ପାଇଁ ୪୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ-III ପାଇଁ ୪୫ ବର୍ଷ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ-I, ର ବୟସ ସୀମା ୫୦ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି।

ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ IMD ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, mausam.imd.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିବରଣୀ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଦସ୍ତଖତ, ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସ୍କାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

