ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା

 ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ର୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (ସିପିଏସିଇ ୨୦୨୪), ଆସନ୍ତା ତା ୫.୧୦.୨୦୨୫ ଓ ୬.୧୦.୨୦୨୫ ରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:28 PM IST

CPACE 2024: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ର୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (ସିପିଏସିଇ ୨୦୨୪), ଆସନ୍ତା ତା ୫.୧୦.୨୦୨୫ ଓ ୬.୧୦.୨୦୨୫ ରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି । 

ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟରୁ http://odishapolice.gov.in ରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

