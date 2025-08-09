SSC 2025 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା...

SSC 2025: ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ SSC ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା...ଜାଣିରଖିବା ଜରୁରୀ
SSC 2025: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBE) ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ୨୦୧୮ର WP (ସିଭିଲ୍) ୨୩୪ ରେ, ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହିପରି CBE ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରି, SSC ଚୟନ ପଦବୀ/ଫେଜ୍ XIII ପରୀକ୍ଷା, ୨୦୨୫ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି CBE ପରିଚାଳନାର ଏକ ସଂଶୋଧିତ ମଡେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୪ ଜୁଲାଇରୁ ୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ୧୯୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୧୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫.୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ୍, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିରୂପଣ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମୟରେ, ବୈଷୟିକ କାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାରଣରୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଫ୍ଟରେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ, ଏପରି ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ପ୍ରାୟ 8000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 2 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସିଫ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଲଗ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ପ୍ରାୟ 55000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟରେ କିଛି ଫାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସନ୍ଦେହର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଦନୁସାରେ, କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ତିନୋଟି ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, 24 ଜୁଲାଇ ରୁ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚୟନ ପୋଷ୍ଟ/ ଦ୍ଵାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ କଠୋର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୨୦୨୫ ମସିହାର ମିଳିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା (CGLE) ର ପରିଚାଳନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ CGLE ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଶନର ୱେବସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ।
2025 ଚକ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ଅବଧି ସମୟରେ, SSC ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକକାଳୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ (OTR) ସୁବିଧା ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ଆବେଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ OTR ପାଇଁ ସମ୍ପାଦନା ସୁବିଧାକୁ ପୁଣି ଥରେ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର OTR ରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ OTR ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
