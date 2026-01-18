Advertisement
India Exim Bank Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

India Exim Bank Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

India Exim Bank Recruitment 2026: ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୨୦ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (DM) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:26 PM IST

India Exim Bank Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

India Exim Bank Recruitment 2026: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ-ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୋଟ ୨୦ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (DM) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ରହିଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ eximbankindia.in ରେ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅତି କମରେ ୬୦% ନମ୍ବର ସହିତ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥ/ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ/ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ MBA/PGDBA/PGDBM/MMS ରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ (CA) ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ବୟସ ସୀମା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୨୮ ବର୍ଷ ରହିଛି । ଯାହା ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।

ଦରମା:
ଚୟନ ହେବା ପରେ ମାସିକ ₹୪୮,୪୮୦ ରୁ ₹୮୫,୯୨୦ ଦରମା ମିଳିବ।

ଆବେଦନ ଫି

ସାଧାରଣ/ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୬୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏସସି, ଏସଟି, ପିଡବ୍ଲୁବିଡି, ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ରହିଛି ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ ହେବ । ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ସହ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, eximbankindia.in ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ହୋମପେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଆକାର ଏବଂ ଫଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

