India Post GDS 2026: ୨୩,୭୫୭ ପଦବୀ ଖାଲି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ...

India Post GDS 2026: ଡାକ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୨୩,୭୫୭ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ (GDS) ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗତକାଲି, ଅଗଷ୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୬ ରେ ଏକକାଳୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ (OTR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ ଶାଖା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର (BPM), ସହାୟକ ଶାଖା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର (ABPM), ଏବଂ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OTR ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ଫି ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଷ୍ଟମ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ଏକକାଳୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୬ ରହିଥିବା ସମୟରେ OTR ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୬ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) । ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ଫି ଦେୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୬ ରହିଛି । ଆବେଦନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଫି ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ୨୩,୭୫୭ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସର୍କଲ୍ ରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ସର୍କଲ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ପଦବୀ କେତେ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୯୧୭ଟି ପଦବୀ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆସାମରେ ୪୧୪ଟି ପଦବୀ, ବିହାରରେ ୧,୦୯୮ ପଦବୀ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୭୬୨ଟି ପଦବୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୬ଟି ପଦବୀ, ଗୁଜୁରାଟରେ ୪୯୯ ପଦବୀ, ହରିଆଣାରେ ୮୭ ପଦବୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୩୩୫ ପଦବୀ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ୩୪୦ ପଦବୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧,୩୭୯ ପଦବୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୧,୧୧୬ ପଦବୀ, କେରଳରେ ୧,୩୭୩ ପଦବୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧,୪୫୦ ପଦବୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨,୪୩୧ ପଦବୀ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ୨,୬୧୪ ପଦବୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୧,୩୫୩ ପଦବୀ, ପଞ୍ଜାବରେ ୧୨୨ ପଦବୀ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧,୦୦୯ ପଦବୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ୨,୧୧୮ ପଦବୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୪୧୯ ପଦବୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୪୫୨ ପଦବୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୧,୬୯୧ ପଦବୀରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧,୭୬୨ ପଦବୀ, ମୋଟ ୨୩,୭୫୭ ପଦବୀ ରହିଛି । ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସର୍କଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ