Add Zee Business As A Preferred Source
App

India Post GDS 2026: ୨୩,୭୫୭ ପଦବୀ ଖାଲି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ...

India Post GDS 2026: ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ତଥା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି GDS ୨୦୨୬ ପଦବୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ, ସର୍କଲ-ୱାରି ଖାଲି ପଦବୀ ଏବଂ ଆବେଦନ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:03 PM IST
India Post GDS 2026: ୨୩,୭୫୭ ପଦବୀ ଖାଲି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ...
Image Credit: ଏକକାଳୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୬ ରହିଥିବା ସମୟରେ OTR ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୬ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Venus Transit 2026: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨ରୁ ଫିଟିବ ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ !
2
3
4
5