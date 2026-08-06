Add Zee Business As A Preferred Source
App

India Post Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଡାକ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସକୁ ଦରମା...

India Post Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 06, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:44 AM IST
India Post Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଡାକ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସକୁ ଦରମା...
Image Credit: ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ର ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India Post Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ
2
3
4
5