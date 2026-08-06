India Post Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଡାକ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସକୁ ଦରମା...

India Post Recruitment 2026: ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର। ଡାକ ବିଭାଗ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଡାକ ବିଭାଗ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହାର ମେଲ୍ ମୋଟର ସେବା (MMS) ପାଇଁ ୧୧ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡେପୁଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଅବଶୋଷଣ ଆଧାରରେ ପୂରଣ କରାଯିବ । ନିଯୁକ୍ତି ସମାଚାରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ର ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ୧୧ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ, ୧୦ଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମେଲ୍ ମୋଟର ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୈସୁରୁ ସବ୍-ଡିପୋ ପାଇଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଭାରୀ ମୋଟର ଯାନ ଚାଳନା କରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୫୬ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଡେପୁଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଅବଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଡାକ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପଦରୁ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିସପାଚ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ (MTS) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନମିଳେ, ତେବେ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରେ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଷ୍ଟାଫ୍ କାର ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, www.indiapost.gov.in ରେ ମିଳିପାରିବ। ଫର୍ମ ଫର୍ମାଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନୁଆଲି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମକୁ 'ପରିଚାଳକ, ମେଲ୍ ମୋଟର ସେବା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପିନ୍- ୫୬୦୦୦୧ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ।
ଦରମା କେତେ?
ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ବେତନ ଲେଭଲ -୨ ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମାସିକ ବେତନ ୧୯ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୬୩,୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.indiapost.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ