Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Air Force: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ କରିଛନ୍ତି କି ? ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ !

IAF Group Y Airmen Recruitment 2026: ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କାମ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ? ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ Y ନନ୍-ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:53 PM IST
Indian Air Force: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ କରିଛନ୍ତି କି ? ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲେ...
Rath Yatra 202658 min ago
2
Odisha Panchayat elections1 hr ago
3
Gold rate today2 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago