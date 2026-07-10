Indian Air Force: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ କରିଛନ୍ତି କି ? ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ !

Indian Air Force Group Y Airmen Recruitment 2026: ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ସେନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 'ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ' ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୁପ୍ Y ନନ୍-ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନଟାକ୍ ୦୨/୨୦୨୭ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ Y ନନ୍-ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନଟେକ୍ ୦୨/୨୦୨୭ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା।
ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ (୧୦ +୨) ପଦବୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ୧୦ +୨ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ। PCB (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ) ସହିତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା/ବି.ଫାର୍ମା/ବି.ଏସସି. ଫାର୍ମାସି) ପଦବୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ (କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ) ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା, ବି.ଫାର୍ମା, କିମ୍ବା ବି.ଏସସି. (ଫାର୍ମାସି) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୦% ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାସି ପରିଷଦ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଫାର୍ମାସି ପରିଷଦ ସହିତ ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ବୟସ ସୀମା କେତେ?
୧୦+୨ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୬ ରୁ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୦ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିପ୍ଲୋମା, ବି.ଫାର୍ମା, କିମ୍ବା ବି.ଏସସି. (ଫାର୍ମାସି) ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୩ ରୁ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୬ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନଟାକ୍ ୦୨/୨୦୨୭ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, iafrecruitment.edcil.co.in ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠାରେ, ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨-୨୩, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ