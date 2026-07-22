Indian Army NCC Entry 2026: ଏନସିସି ଅଛି କି? ସେନାରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ...

Indian Army NCC Special Entry 2026: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା NCC କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସେନା NCC ସ୍ପେଶାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଯୋଜନା ୧୨୫ତମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ (ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭) ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (SSC) ଅଧୀନରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାନକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ କେବଳ NCC 'C' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ସାମରିକ ତାଲିମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୭୬ ଟି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପୁରୁଷ ଏନସିସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ୭୦ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ପଦବୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଏହି ସମୟରେ, ମହିଳା ଏନସିସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୬ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ମାର୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ 'ବି' ଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଏକ ଏନସିସି 'ସି' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅତି କମରେ ୨ କିମ୍ବା ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ NCC ସିନିୟର ଡିଭିଜନ/ସିନିୟର ୱିଙ୍ଗରେ ସେବା କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୟସ ସୀମା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୟସ ୧୯ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କଟ-ଅଫ୍ ତାରିଖ ଆଧାରରେ ବୟସ ଗଣନା କରାଯିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଉପରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଏକ SSB ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯାହା ପରେ ଏକ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: joinindianarmy.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 'ଅଫିସର ଏଣ୍ଟ୍ରି / NCC ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ୧୨୫ କୋର୍ସ' ଲେବଲ୍ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।
NCC ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
CDS ପରି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ NCC ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NCC ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ