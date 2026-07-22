Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Army NCC Entry 2026: ଏନସିସି ଅଛି କି? ସେନାରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ...

Indian Army NCC Special Entry 2026: NCC ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ହୋଇପାରେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:51 AM IST
Indian Army NCC Entry 2026: ଏନସିସି ଅଛି କି? ସେନାରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ...
Image Credit: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାନକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ କେବଳ NCC &#039;C&#039; ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ରଥ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today56 min ago
2
Hirakud Dam1 hr ago
3
Dharmendra Pradhan2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago