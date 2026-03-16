indian navy agniveer recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା !

indian navy agniveer recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଗ୍ନିବୀର SSR, MR, ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି; ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏପ୍ରିଲ ୬, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।
Trending Photos
indian navy agniveer recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୦୨୬ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ବରିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମିକ ନିଯୁକ୍ତି (SSR), ମାଟ୍ରିକ୍ ନିଯୁକ୍ତି (MR), ଏବଂ SSR ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।
ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍: joinindiannavy.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ଫି ₹୫୫୦ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିମାଣ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୮% GST ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ ସମୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିବୀର SSR ଏବଂ MR ପଦବୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି, SSR ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, କେବଳ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ୦୧/୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୦୪ ଏବଂ ମଇ ୩୧, ୨୦୦୯ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ବିପରୀତରେ, ୦୨/୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଇ ୧, ୨୦୦୫ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୦୯ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ?
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। SSR ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମୋଟ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ତିନି ବର୍ଷର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ। MR ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟ ସ୍କୋର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ, SSR ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉଭୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଖାଲି ପଦବୀ ଆଧାରରେ କଟ-ଅଫ୍ ସ୍କୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (INET) ୨୦୨୬ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆପାତତଃ ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ କଟ-ଅଫ୍ ସ୍କୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। NCC 'C' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟୋଜକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ - ଯଦି ସେମାନେ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି - ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ INET ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଦରମା କେତେ ହେବ?
ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର INS ଚିଲକାରେ ତାଲିମ ନେବେ। ୦୧/୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଲିମ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୦୨/୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଲିମ ମେ ୨୦୨୭ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମନୋନୀତ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ମାସିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବେ। ଏହି ପରିମାଣ ଚାରି ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ କରମୁକ୍ତ 'ସେବା ନିଧି' ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ୪୮ ଲକ୍ଷର ଜୀବନ ବୀମା କଭର ପାଇବେ।
SSR ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୪,୬୦୦ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଲିମର ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦରମା ମାଟ୍ରିକ୍ସର ସ୍ତର ୩ରେ ରଖାଯିବ। ଏହି ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ପରିସର ୨୧,୭୦୦ରୁ ୬୯,୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ। ଏହା ସହିତ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହିତ ୫,୨୦୦ ମାସିକ ସାମରିକ ସେବା ଦରମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଚାରି ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆଇନ, ୧୯୫୭ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ ୩୦ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ।
