Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Navy Recruitment 2026: ନୌସେନାରେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...

Indian Navy SSC Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (SSC) ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟତା, ଚୟନ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:13 PM IST
Indian Navy Recruitment 2026: ନୌସେନାରେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଗକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସପ୍ତାହାନ୍ତ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
FIFA 20261 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News9:05 AM IST