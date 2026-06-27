Indian Navy Recruitment 2026: ନୌସେନାରେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...

Indian Navy SSC Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (SSC) ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୭୫ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କମିଶନଡ୍ ଅଫିସର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା SSC ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୨୫, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୨୭, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା - ଯେପରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ, SSB ସାକ୍ଷାତକାର, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମା, ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାଂଶ ପଦବୀ ପାଇଁ BE/B.Tech ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶାଖା ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯଦି ସେମାନେ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, joinindiannavy.gov.in ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 'SSC ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬' ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ମନୋନୀତମାନଙ୍କୁ SSB ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପରେ, ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ SSC ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଜିମାଲା (କେରଳ)ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ