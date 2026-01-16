Indian Navy recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ୧୯ ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Advertisement
Indian Navy recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା JEE ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:07 AM IST

Indian Navy recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା JEE ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନଡ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର JEE ମେନ୍ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ SSB ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ  ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକାଡେମୀ, ଏଜିମାଲାରେ ଚାରି ବର୍ଷିଆ ବି.ଟେକ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହାସଲ କରିବାର ଏବଂ ବି.ଟେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନଡ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶାଖା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ ୪୪ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ୧୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା
ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ (PCM) ରେ ଅତି କମରେ ୭୦% ନମ୍ବର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଂରାଜୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ JEE (ମୁଖ୍ୟ) ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। NTA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କମନ୍ ରାଙ୍କ୍ ଲିଷ୍ଟ (CRL) ଆଧାରରେ SSB ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ/ଭୋପାଳ/କୋଲକାତା/ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। JEE ମେନ୍ ୨୦୨୫ ର କମନ୍ ରାଙ୍କ୍ ଲିଷ୍ଟ (CRL) ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ SSB ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, କୋଲକାତା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?

  • ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, www.joinindiannavy.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
  • ଏହାପରେ ଆପଣ ହୋମପେଜରେ  Indian Navy Btech Entry Scheme ରେ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ।
  • ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମନ୍ୟ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧିତ ସୂଚନାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ବର୍ଗ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ, JEE ସ୍କୋର୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତକୁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ।
