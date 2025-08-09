Navy Recruitment: ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମିଳିବ ଦରମା

Indian Navy Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (SSC) ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୯ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ joinindiannavy.gov.in ରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରହିଛି।
Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (SSC) ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (AT 26) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ରେ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨୬୦ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରଖାଯାଇଛି।
ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପଦବୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି:
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଡିଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣକୃତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ନୌସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସବ-ଲେଫନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?