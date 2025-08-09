Navy Recruitment: ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମିଳିବ ଦରମା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2873935
Zee OdishaOdisha Education And Job

Navy Recruitment: ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମିଳିବ ଦରମା

Indian Navy Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (SSC) ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୯ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ joinindiannavy.gov.in ରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରହିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ
ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (SSC) ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (AT 26) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨୬୦ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରଖାଯାଇଛି।

ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପଦବୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି:

  • ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବ୍ରାଞ୍ଚ - ୫୭ ପଦବୀ
  • ପାଇଲଟ୍ - ୨୪ ପଦବୀ
  • ନେଭାଲ୍ ଏୟାର୍ ଅପରେସନ୍ସ ଅଫିସର୍ (ସୁପରଭାଇଜର)- ୨୦ ପଦବୀ
  • ATC - ୨୦ ପଦବୀ
  • NAIC - ୨୦ ପଦବୀ
  • ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ - ୧୦ ପଦବୀ
  • ଲ - ୨ ପଦବୀ
  • ଏଜୁକେସନ - ୧୫ ପଦବୀ
  • ଇଞ୍ଜିନିୟର - ୩୬ ପଦବୀ
  • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ - ୪୦ ପଦବୀ
  • ନାଭାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ - ୧୬ ପଦବୀ

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଡିଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣକୃତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ନୌସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସବ-ଲେଫନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?

  • ଅଧିକାରି ୱେବସାଇଟ୍ www.joinindiannavy.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ହୋମପେଜରେ “News” ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
  • “Application Window for SSC Entry June 2026 Course” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଫର୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ ! ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ "ଗରୁଡ଼"
Navy recruitment
ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମିଳିବ ଦରମା
Odia News
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାଚ ଭାଙ୍ଗି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା
Indian railways
ରେଳବାଇ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟରେ ମିଳିବ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି
Top 10 news
ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
;