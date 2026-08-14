Add Zee Business As A Preferred Source
App

Railway Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ? ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ

Indian Railway Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 14, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:36 PM IST
Railway Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ? ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ
Image Credit: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
JP Nadda Health Update: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ , ଏମ୍ସ ଜାରି କଲା
2
3
4
5