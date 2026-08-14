Railway Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ? ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ

Indian Railway Recruitment 2026: ସରକାରୀ ହେଉ ଅବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସଂଗଠନ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି । ଆପଣ ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀତା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ତଥା ତାଲିମ ପାଇବା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି (ICF) ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଇନ, ୧୯୬୧ ଅନୁଯାୟୀ ୧,୦୧୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ, କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା; ଏହି ମାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଉଭୟ ଫ୍ରେସର୍ସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ITI ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏହି ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ (ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। କୋଭିଡ-୧୯ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ୯ମ ଏବଂ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମାର୍କସିଟ୍ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ମାର୍କ ଥିଲେ, ବୟସ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀତା ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତଥାପି, ଅଣ-ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଫ୍ରେସର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ, ବୟସ ସୀମା ୧୫ ବର୍ଷ (ସର୍ବନିମ୍ନ) ଏବଂ ୨୨ ବର୍ଷ (ସର୍ବାଧିକ)। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୩ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
ରେଲୱେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀତା ତାଲିମର ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଫ୍ରେସର୍ସମାନେ ମାସିକ ୮,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ । ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୯,୬୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ପୂର୍ବତନ ITI ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୯,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପାଇଥିବା ରାଶି ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ