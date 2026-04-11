ସବୁ କଲେଜରେ ICC ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସବୁ କଲେଜରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି ।
Internal Complaints Committee: ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଛି । କମିଟି ଗଠନ ନ କଲେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡମିଶନ କଟକଣା ଲାଗିବ ।
Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ୫ରାଶିକୁ ଲାଭ
Also Read- SSC GD Exam Date OUT: ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ