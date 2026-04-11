ସବୁ କଲେଜରେ ICC ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Zee OdishaOdisha Education And Job

ସବୁ କଲେଜରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:08 PM IST

Internal Complaints Committee: ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଛି । କମିଟି ଗଠନ ନ କଲେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡମିଶନ କଟକଣା ଲାଗିବ ।

Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ୫ରାଶିକୁ ଲାଭ

Also Read- SSC GD Exam Date OUT: ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ

Soubhagya Ranjan Mishra

SSC GD Constable
SSC GD Exam Date OUT: ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଉଠାଇ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍
Mahanadi Water Dispute
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
Debrigarh News
Debrigarh News: ଡେବ୍ରିଗଡରେ ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଏପ୍ରିଲର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ