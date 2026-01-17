IOCL Recruitment 2026: ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

IOCL Apprentice Recruitment 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL) ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ୪୦୫ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, iocl.com ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
IOCL Apprentice Recruitment 2026: ଦେଶର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL) ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ୪୦୫ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଜାନୁଆରୀ ୩୦, ୨୦୨୬ । ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, iocl.com କୁ ଯାଇ ଶେଷ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
୪୦୫ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୭୯ ପଦବୀ, ଗୁଜୁରାଟରେ ୬୯ ପଦବୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୬୯ ପଦବୀ, ଗୋଆରେ ୨୨ ପଦବୀ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୨୨ ପଦବୀ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀରେ ୨୨ ପଦବୀ, ଡାମନ ଏବଂ ଦିଉରେ ୨୨ ପଦବୀ ରହିଛି ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ / ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ / ବୋର୍ଡରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷାନବିସ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ITI, ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାନବିସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୟସ ସୀମା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୪ ବର୍ଷ, ଯାହା ୩୧ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପର ବୟସ ସୀମାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି- ମେଧାବୃତ୍ତି ତାଲିକା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ଡାକିଟାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ NAPS/NATS ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ଉଚିତ (ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍: apprenticeshipindia.gov.in / ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍: nats.education.gov.in/student_register.php)।
ଏହା ପରେ, ଅଫିସିଆଲ୍ IOCL ୱେବସାଇଟ୍, iocl.com ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ସଠିକ୍ ଆକାର ଏବଂ ଫଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।
ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
