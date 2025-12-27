ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଦରମା!

IOCL Paradip Refinery Recruitment 2025 : ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାରାଦୀପ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଖବର।
IOCL Paradip Refinery Recruitment 2025 : ଇଣ୍ତିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇଓସିଏଲ୍) ହେଉଛି ଏକ ବିବିଝ,ଏକୀକୃତ ଶକ୍ତି ଉତ୍-ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଉପସ୍ଥିତ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ , ପ୍ରେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଏବଂ ବୈକଳ୍ପିକ ଶକ୍ତିସ୍ରୋତ ଅଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ମହାରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ସଂଗଠନ ଭାରତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଂଶସିତ କମ୍ପାନୀ। ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାରାଦୀପ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଖବର।
ଦରମା : ଇଣ୍ତିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପାରାଦୀର୍ ରିଫାଇନାରୀ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୧,୦୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରାଶି ବେତନ ହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବ, ଏବଂ ଉଦ୍ୟମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେନ ପତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସଂରକ୍ଷଣ,ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଦଣ୍ତ ଏବଂ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ www.iocl.com କୁ ଭଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶାୟୀମାନେ, www.iocl.com କୁ ଯାଇ what's News>go to Requirement of Non-Executive Personnel in Refineries Devision-2025 ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା: ପଦବୀ କୋଡ୍(୨୦୧) ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV(ପ୍ରଡକ୍ସନ୍) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୪ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଦବୀ କୋଡ୍ (୨୦୩)ରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV(ପି-ଆଣ୍ତ-ୟୁ-ଓ-ଆଣ୍ତ-ଏମ୍) ରେ ୩ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ପଦବୀ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ୨୦୬ରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV(ଇଣ୍ଟୁମେଣ୍ଟେସନ୍) /ଜୁନିୟର ଟେକନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV ରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ତେବେ, ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ୟୁଆର୍/ଏସଟି/ଏସଟି/ଇଡବ୍ଲୁଅସି/ ଏକ୍ସ ସରର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ବିବରଣୀ ପାଇଁ ବିସ୍ତୁତ ବିଜ୍ଞାନପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟେ।
ଆବେଦନ ତାରିଖ :ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ-: ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆବେଦନର ପେମେଣ୍ଟ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ୨୦ .୧୨.୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ୯-୧-୨୦୨୬ ରହିଛି। ସିବିଟି ପାଇଁ କଲ୍ ଲେଟର ପ୍ରଦାନର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ତିଥି -ସିବିଟି ପରିଚାଳନାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ଏବଂ କମ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (ସିବିଟି) ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ। କମ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (ସିବିଟି) ସରିବାର ୨ ସପ୍ତାହ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ www.iocl.com ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।