IOCL Recruitment 2026: ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ମିଳିବ ମୋଟା ଦରମା

IOCL Recruitment 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (IOCL)ରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ । ୩୯୪ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଇଓସିଏଲ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ iocl.com ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
Trending Photos
IOCL Recruitment 2026: ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିବାକୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତେବେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (IOCL) ୩୯୪ଟି ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ (ଡିସେମ୍ବର ୨୦, ୨୦୨୫) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ iocl.com ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ଖାଲିଥିବା ମୋଟ ୩୯୪ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV (P&U) ପାଇଁ ୩୭ଟି ପଦବୀ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV (P&U-O&M) ପାଇଁ ୨୨ଟି ପଦବୀ, JEA-IV / ଜୁନିଅର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV (ବୈଦ୍ୟୁତିକ) ପାଇଁ ୧୨ଟି ପଦବୀ, JEA-IV / ଜୁନିଅର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV (ଯାନ୍ତ୍ରିକ) ପାଇଁ ୧୪ଟି ପଦବୀ, JEA-IV / ଜୁନିଅର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV (ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍) ପାଇଁ ୬ଟି ପଦବୀ, ଜୁନିଅର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଶ୍ଳେଷକ ପାଇଁ ୨୦ଟି ପଦବୀ, ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-IV (ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ପାଇଁ ୫୧ ପଦବୀ ।
ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବେଦକମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ୩ ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା/ବି.ଏସ୍.ସି. / ପୋଷ୍ଟାଲ୍ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବ-ଅଫିସର କୋର୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ HMV ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ 10+2 ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୬ ବର୍ଷ ରହିଛି । ୩୧,୧୨,୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ କରାଯିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) କରାଯିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା/ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା (SPPT) କରାଯିବ ।
ସାଧାରଣ/OBC (NCL)/EWS ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ iocl.com ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ହୋମପେଜ୍ ରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୩୩୫୨ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
Also Read- Sahara Refund: ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଫସିଛି ? ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍