IRCTC Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି!ଏମିତି ହେବ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

IRCTC Recruitment 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC) ହସପିଟାଲିଟି ମନିଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଶୀଘ୍ର ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:12 PM IST

IRCTC Recruitment 2026: ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC) ମୋଟ ୪୩ଟି ହସପିଟାଲିଟି ମନିଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପଢନ୍ତୁ ।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
IRCTC ରେ ହସପିଟାଲିଟି ମନିଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ B.Sc. ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। (ହସପିଟାଲିଟି ଏବଂ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) କିମ୍ବା BBA/MBA କିମ୍ବା B.Sc. (ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସାଇନ୍ସ) କିମ୍ବା MBA (ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ)। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦରମା:
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ବୟସ ସୀମା:

ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୨୭ ବର୍ଷ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପର ବୟସ ସୀମା ଛାଡ କରାଯିବ।

SC/ST - ୫ ବର୍ଷ

OBC - ୩ ବର୍ଷ

PwBD - ୧୦ ବର୍ଷ

ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଏହି ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

ଭୋପାଳ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଫେବୃଆରୀ ୧୭, ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ୧୦ଟା୩୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IHM) - ଭୋପାଳ, ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିକଟରେ, ୧୧୦୦ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଆରେରା କଲୋନି, ଭୋପାଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ - ୪୬୨୦୧୬)।

ମୁମ୍ବାଇ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଫେବୃଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (IRCTC ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ମିଳନୀ ହଲ୍, ତୃତୀୟ ମହଲା, ଫୋର୍ବସ୍ ବିଲଡିଂ, ଚରଣଜିତ ରାୟ ମାର୍ଗ, ଫୋର୍ଟ, ମୁମ୍ବାଇ - ୪୦୦୦୦୦୧)।

ପୋରଭୋରିମ୍ (ଗୋଆ): ଫେବୃଆରୀ ୨୭, ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IHM) - ଗୋଆ, ଆଲ୍ଟୋ ପୋରଭୋରିମ୍, ବାର୍ଡେଜ୍, ପେନ୍ହା ଡି ଫ୍ରାନ୍କା, ଗୋଆ - ୪୦୩୫୨୧)।

ଅହମଦାବାଦ (ଗୁଜୁରାଟ): ମାର୍ଚ୍ଚ ୫, ୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IHM) - ଅହମଦାବାଦ, ଭାଇଜିପୁରା ଚୌକଡି, PDPU ରୋଡ୍, ବିମାନବନ୍ଦର ଗାନ୍ଧୀନଗର ହାଇୱେ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଗୁଜରାଟ - ୩୮୨୪୨୬)।

ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ହଜାର ସୁରକ୍ଷା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

