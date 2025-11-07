ISRO Recruitment Job: ୧୦ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି... ଦରମା ୬୩ ହଜାର

ISRO Recruitment Job: ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଖାଲି ପଦବୀ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ SDSC SHAR ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ISRO Fireman Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀ ହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର (SDSC SHAR), ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବାହାର କରିଛି। ISRO ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୫। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ www.shar.gov.in ରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଶ୍ରୀ ହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ 'A' ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ISRO ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୦୬ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୬ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.shar.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହା ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାକାଶ ସଂଗଠନରେ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲେବଲ୍-୨ ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ (ଦରମା ୧୯ ହଜାର ୯୦୦ରୁ –୬୩ ହଜାର ୨୦୦) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ୮୪୫ (ଭତ୍ତା ସମେତ) ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ।
ISRO ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା SDSC SHAR/RMT/01/2025 ତାରିଖ ୧୬.୧୦.୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଖାଲି ପଦବୀ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ SDSC SHAR ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ISRO ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2025 - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂଗଠନର ନାମ: ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର (SDSC SHAR)
*ବିଭାଗ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO), ମହାକାଶ ବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
*ପଦର ନାମ: ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ 'A'
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: 06 ପଦବୀ
*ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା: SDSC SHAR/RMT/01/2025
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
*ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ: ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫
*ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
*ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, PMT, (PET), DME, ଏବଂ DV
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: https://www.shar.gov.in/
ISRO ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ 2025
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO), ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର (SDSC SHAR) ୦୬ ଟିପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ 'A' ପଦବୀ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ISRO ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ISRO ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦରମା 2025
ISRO SDSC SHAR ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ 'A' ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ (CPC) ର ଦରମା ସ୍ତର-୨ (୧୯,୯୦୦ – ୬୩ହଜାର ୨୦୦) ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ମୂଳ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ISRO ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ପରିବହନ ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୩୦,୮୪୫ ଟଙ୍କା(ଭତ୍ତା ସମେତ) ହେବ।
