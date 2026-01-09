JEE Main Exam 2026: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେଇଇ ମେନ୍ ଏକଜାମ୍

Advertisement
JEE Main Exam 2026: ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା(ଜେଇଇ) ମେନ୍ ୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 

Jan 09, 2026, 10:25 AM IST

JEE Main Exam 2026: ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା(ଜେଇଇ) ମେନ୍ ୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୨,୨୩,୨୪ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ପେପର-୧(ବିଇ/ବିଟେକ୍) ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ହେବ। ଦ୍ବୀତିୟ ସିପ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ହେବ। ସେହିପରି ୨୯ ତାରିଖରେ ଥିବା ପେପର-୨ଏର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ସିପ୍ଟ ସକାଳ୯ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାଢେ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ହେବ ବୋଲି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦେଶ ବାହାରେ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସିଟି ଲେଟର ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଓ୍ବାବସାଇଟ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।

ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏନଟିଏ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ https://jeemain.nta.nic,in/ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ୨ଟି ଯାକ ସେସସନ୍ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସଡ୍ ଟେଷ୍ଟ( ସିବିଟି) ମୋଡ୍ କରାଯିବ। ୨ଟି ପେପର୍ ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପେପର-୧ରେ ବିଟେକ୍, ବିଇ(ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ)ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଏନଆଇଟି , ଆଉଆଇଟ୍, ଓ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନୁପ୍ରାପ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରମୁଖରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇଆଇଟିରେ ନାମଲେଖାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେହିପରି, ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ବି ଆର୍କ, ବି ପ୍ଲାନିଂ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଚଳିତବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ,ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା,ଗୁଜୁରାଟି, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ୍, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାମିଲ୍, ତେଲୁଗୁ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଆଦି ୧୩ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Narmada Behera

