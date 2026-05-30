Indian Navy Vacancy 2026: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ!

Indian Navy Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବି.ଟେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
Indian Navy Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 10+2 (ବି.ଟେକ୍) କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା - ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍ - ଏବେ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ୨୯ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଖୋଲିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୬୦ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ୩୦ଟି ପଦବୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ୩୦ଟି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବି.ଟେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତିର ବିବରଣୀ ଉପରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୦% ନମ୍ବର ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ନମ୍ବର ସହିତ ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜେଇଇ (ମେନ୍) ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ୧୦+୨ (ବି.ଟେକ୍) କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି - ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ www.joinindiannavy.gov.in ରେ 'Join Indian Navy' ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: www.joinindiannavy.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜରେ, ଆପଣ ଏକ 'ଅନଲାଇନ୍ ଇ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍' ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବା ପରେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ; ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ସିଟ୍ ରୁ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ JPG କିମ୍ବା TIFF ଫର୍ମାଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ?
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର 10+2 (B.Tech) କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ SSB (ସେବା ଚୟନ ବୋର୍ଡ) ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଏକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।
