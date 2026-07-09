Indian Army Job: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ସେବା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ମହିଳା (SSCW ଟେକ୍ - ୬୮) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୈଷୟିକ ଶାଖା ପାଇଁ ରହିଛି। ମନୋନୀତ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚେନ୍ନାଇର ଅଫିସର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ (OTA) ରେ ପ୍ରି-କମିସନ୍ ତାଲିମ ନେବେ। ତାଲିମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସେନା SSCW ଟେକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା । ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଯୋଗ୍ୟ ଅବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ SSCW (ଟେକ୍) ୬୮ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୮ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୬ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୪୯ ସପ୍ତାହର ତାଲିମ ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାଣିଜ୍ୟ/ଧାରାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ (B.E./B.Tech) ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ୨୦ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: joinindianarmy.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ, 'ଅଫିସର୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆବେଦନ/ଲଗଇନ୍' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା, ତେବେ 'ପଞ୍ଜିକରଣ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ, 'ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ' ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'SSC ଅଧିକାରୀ (ଟେକ୍)' ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀକୁ ଯତ୍ନର ସହ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସାମିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ SSB ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ସେବା ଚୟନ ବୋର୍ଡ (SSB) ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ