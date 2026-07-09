Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Army Job: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment: ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେନା ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 09, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:50 PM IST
Indian Army Job: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅପରେସନ୍‌ ସିନ୍ଦୂର’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ
Odia News31 min ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
FIFA 20261 hr ago
4
Weekly Horoscope2 hrs ago
5
Ratha Yatra 20262 hrs ago