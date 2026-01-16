Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076744
Zee OdishaOdisha Education And JobBank Jobs: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା

Bank Jobs: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା

Bank Jobs Recruitment: ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। UCO ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:28 PM IST

Trending Photos

Bank Jobs: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା

Bank Jobs Recruitment: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। CA ଡିଗ୍ରୀଧାରୀମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରଶାସକ, ବାଣିଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ, ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଶାସକ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଶାସକ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, କ୍ଲାଉଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ଭଳି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ୨, ୨୦୨୬। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନ ଫି, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। MBA ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ୧ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।

ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ICAI ରୁ CA ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Add Zee News as a Preferred Source

JMGS-I ସ୍କେଲ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ, ୧ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ MMGS-II ପାଇଁ, ଅତି କମରେ ୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, B.E., B.Tech., ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ, MCA, କିମ୍ବା M.Sc., କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ୧ ରୁ ୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଆବେଦନ ଫି କେତେ?

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। SC, ST, ଏବଂ PwBD ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୭୫ ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ଆବେଦନ ଫି ୮୦୦ ଟଙ୍କା।

ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, www.uco.bank.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବଂ ତା’ପରେ 'ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, 'ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ। ଫର୍ମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପଦବୀ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍କାନ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ।

ଆବଶ୍ୟକ ବୟସ କେତେ?
ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ୩୦ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାସ୍ କରିବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।

କେତେ ଦରମା ମିଳିବ?

ମନୋନୀତ JMGS-I ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୪୮,୪୮୦ରୁ ୮୫,୯୨୦ ଟଙ୍କା ହେବ। MMGS-II ପଦବୀ ପାଇଁ, ଦରମା ୬୪,୮୨୦ରୁ  ୯୩,୯୬୦ ହେବ। ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, D.A., HRA ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- Astrology: ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ, ୩ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଧନ ସୁଖ

Also Read- ରାତିରେ କେତେଥର ପରିସ୍ରା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବଡ କଥା !

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

uco bank recruitment
Bank Jobs: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା
Bird census
Bird Census: 'ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ'
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ,ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟ
Nipah Virus
Nipah Virus: 'ନିପା ଭାଇରସ୍ କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତନି'
jollywood
Jollywood: ୧୭ ଜାନୁଆରୀରୁ କମ୍ପିବ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ