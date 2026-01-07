Vihaan Kaushal: ନିଜ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସେୟାର କଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା-ବିକି, ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ନାମ

Vihaan Kaushal: କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସହିତ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ଫତି ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
Trending Photos
Vihaan Kaushal: କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲ ନିକଟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାତା ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାର ନାମ ଓ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ଫତି ନିଜ ପିଲାର ହାତର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ବିହାନ କୌଶଲ ରଖାଯାଇଛି। ଫଟୋରେ କେବଳ ଶିଶୁର ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନୁହେଁ। ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଓ ଭିକିଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।
କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଆଶାର କିରଣ, ବିହାନ କୌଶଲ।" ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର ହେଲା। ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଠାତ୍, ଆମର ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ।"
କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକିଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିଛି। ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା, ଦିଆ ମିର୍ଜା, ଭୂମି ପେଡନେକର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଅଖତରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟରେ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ! ବିହାନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଭଲ ଖବର! ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରେମ।"
ବିହାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ?
କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ଭିକି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ବିହାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବିକିଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରୁ ଶେଷ ହୁଏ। ବିହାନ ଅର୍ଥ ଭୋର କିମ୍ବା ସକାଳ। ଏହାକୁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ଅନ୍ତରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।