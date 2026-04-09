KVS Lottery Result 2026 Class 1 : ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ତାଲିକା, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ

Zee OdishaOdisha Education And JobKVS Lottery Result 2026 Class 1 : ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ତାଲିକା, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ

KVS Lottery Result 2026 Class 1: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ (KVS) କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଲଟେରି ତାଲିକା।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:58 PM IST

KVS Lottery Result 2026 Class 1: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ (KVS) କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଲଟେରି ତାଲିକା। ଆସାମ,କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ତାଲିକା ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ admission.kvs.gov.in ରେ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ (KVS) ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ତାଲିକା ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ନାମ ରହିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ବରଂ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

କେବେ ଏବଂ କିପରି ପିଲାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ?

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ: ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସକାଳକୁ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ପଢ଼େ ତାହା ସ୍କୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ। KVS ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁରୋଧ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ପିଲାର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସମାନ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।

ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲଭାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଲଭାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ,୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୩ ରୁ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବାଲଭାଟିକା-୧: ୩ ରୁ ୪ ବର୍ଷ।

ବାଲଭାଟିକା-୨: ୪ ରୁ ୫ ବର୍ଷ।

ବାଲଭାଟିକା-3: ୫ ରୁ ୬ ବର୍ଷ।

KVS ଲଟେରୀ ଫଳାଫଳ 2026 କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ: ୱେବସାଇଟ୍ kvsangathan.nic.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
"ପ୍ରବେଶ ୨୦୨୬-୨୭ ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଲଭାଟିକା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ୨୦୨୬ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଚୟନ କରନ୍ତୁ:
(PDF) ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ଚୟନ ଏକ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ।

କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ନାହିଁ:
ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

 

Narmada Behera

