LIC Recruitment 2025: ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଦରମା ଜାଣିଲେ ହେବେ ଖୁସି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2883881
Zee OdishaOdisha Education And Job

LIC Recruitment 2025: ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଦରମା ଜାଣିଲେ ହେବେ ଖୁସି

LIC Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC) ରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:29 PM IST

Trending Photos

LIC Recruitment 2025: ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଦରମା ଜାଣିଲେ ହେବେ ଖୁସି

LIC Recruitment 2025:  ଯଦି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା । ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC) ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। LIC ସହାୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ (AAO) ଏବଂ ସହାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର (AE) ରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ LIC licindia.in ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।

LIC ର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୮୪୧ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଲଆଇସିରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥନେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ।

LIC ର କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା
ସହାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର (AE) - ୮୧ ପଦବୀ
ସହାୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ (ବିଶେଷଜ୍ଞ) - ୪୧୦ ପଦବୀ
ସହାୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ (ସାଧାରଣ) - ୩୫୦ ପଦବୀ
ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା - ୮୪୧

LIC ରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ
ଉପୋରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ LIC ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବା ଉଚିତ । ଏଥିସହ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ୱା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଲଆଇସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଅତି ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।

LIC ରେ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି
SC/ST/ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୮୫ ଟଙ୍କା + କାରବାର ଫି + GST
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ: ୭୦୦ ଟଙ୍କା + କାରବାର ଫି + GST

LIC ରେ ଚାକିରି କିପରି ପାଇବେ
ସହାୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ (AAO) ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ ଚୟନ । ଯେଉଁଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ପ୍ରିଲିମ୍ସ
ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ସାକ୍ଷାତକାର
ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା

ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ କରାହେବ। ଏହାର ମାର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Disclamer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- Heavy Rain Alert: ୨ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

Also Read- Lung Cancer: ଘାତକ ସାଜୁଛି ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥାଏ ଏହି ସଙ୍କେତ !

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ, ବାହାରିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Asia Cup 2025
ଅଭିଷେକ, ଯଶସ୍ୱୀ, ଗିଲ୍ ଓପନର, ସଞ୍ଜୁ-ତିଲକ ଆଉଟ୍; ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ହରଭଜନ ସିଂହ ଚୟନ କଲେ ଟିମ୍
Matric Supplementary Result 2025
Matric Supplementary Result 2025: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପ
puri news
Puri News: ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଘଟଣା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
;