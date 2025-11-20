Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3011969
Zee OdishaOdisha Education And Job

ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ଅବଧି ନଭେମ୍ବର ୨୮କୁ ବୃଦ୍ଧି

ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଏସଇ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:24 PM IST

Trending Photos

ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ଅବଧି ନଭେମ୍ବର ୨୮କୁ ବୃଦ୍ଧି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଏସଇ । SOSC (ପ୍ରଥମ), ମଧ୍ୟମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

Also Read- Salary and Pension Hike: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଦରମା ଓ ପେନସନ କେତେ ବଦଳିବ? ଜାଣନ୍ତୁ

Also Read- Gold Silver Rate: ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଲା...

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ଅବଧି ନଭେମ୍ବର ୨୮କୁ ବୃଦ୍ଧି
Odia News
ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ଅବଧି ନଭେମ୍ବର ୨୮କୁ ବୃଦ୍ଧି
Mamata Banerjee
ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, SIR ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ; ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମମତା
Rathyatra stampede
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳଚକଟା: ୫ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‍
Red Fort Blast Case Update
Red Fort Blast Case Update: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା NIA