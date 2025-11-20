ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍‌ ଅବଧି ଅବଧି ନଭେମ୍ବର ୨୮କୁ ବୃଦ୍ଧି

ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଏସଇ
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଏସଇ । SOSC (ପ୍ରଥମ), ମଧ୍ୟମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Also Read- Salary and Pension Hike: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଦରମା ଓ ପେନସନ କେତେ ବଦଳିବ? ଜାଣନ୍ତୁ
Also Read- Gold Silver Rate: ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଲା...