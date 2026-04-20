Morning School: ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ୍ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।
ଜଗତସିଂହପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢିଚାଲିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ତାତି କାରଣରୁ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ଦେଖି ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିଥିବାରୁ ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ସକାଳୁଆ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।
୧୮ ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ ।
Also Read- Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ, ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଲୋକ
Also Read- ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଥାନାରେ ପହଁଚିଲେ ପିୟୁଷ! ଆଉ ତାପରେ...