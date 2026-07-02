Add Zee Business As A Preferred Source
App

NAEL Recruitment 2026: ଦଶମ ପାସ୍, ITI ଏବଂ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

NAEL Recruitment 2026: ନୈନି ଏରୋସ୍ପେସ ଲିମିଟେଡ୍ (NAEL) ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅପରେଟର ଏବଂ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା, ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା କିମ୍ବା ସ୍ନାତକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:31 PM IST
NAEL Recruitment 2026: ଦଶମ ପାସ୍, ITI ଏବଂ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
school holiday1 hr ago
2
Amit shah Odisha Visit2 hrs ago
3
Chandrika Hembram Death Case2 hrs ago
4
WhatsApp username3 hrs ago
5
petrol diesel price today3:44 AM IST