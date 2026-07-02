NAEL Recruitment 2026: ଦଶମ ପାସ୍, ITI ଏବଂ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

NAEL Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସ୍ନାତକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ନୈନି ଏରୋସ୍ପେସ ଲିମିଟେଡ୍ (NAEL) - ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL)ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ - ନୂତନ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପରେଟର ଏବଂ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍, ଫିଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ - ଏବଂ HR, ଫାଇନାନ୍ସ, IT ଏବଂ IMM ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ନୈନି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମୋଟ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, କିଏ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ନୈନି, ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ:
ଅପରେଟର SS (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ - FTE ଆଧାର): ୮ଟି ଖାଲି ପଦବୀ,
ଅପରେଟର SS (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ - FTE ଆଧାର): ୬ଟି ଖାଲି ପଦବୀ
ଅପରେଟର SS (ଫିଟର - FTE ଆଧାର): ୫ଟି ଖାଲି ପଦବୀ
ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (IMM): ୩ଟି ଖାଲି ପଦବୀ
ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (HR): ୨ଟି ଖାଲି ପଦବୀ
ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ଅର୍ଥ): ୨ଟି ଖାଲି ପଦବୀ
ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (IT): ୨ଟି ଖାଲି ପଦବୀ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ଅପରେଟର ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ITI (NTC) ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍, ଫିଟର, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍) ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା, ଟାଇପିଂ ଦକ୍ଷତା, କିମ୍ବା BCA ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଭୂମିକା-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍, ପତ୍ରବିନିମୟ, ଦୂରଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ସାଧାରଣ, EWS ଏବଂ OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୨୦୦ ଟଙ୍କା। SC, ST ଏବଂ PH ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ନାହିଁ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ନୈନି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.nael.co.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ 'ସଦ୍ୟତମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି' ବିଭାଗରେ 'NAEL ଖାଲି ପଦବୀ ୨୦୨୬' ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୋଜନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ: nael.reg.org.in/Register। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ଦରମା କେତେ?
ଅପରେଟର (SS) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାୟ ₹୪.୫୬ ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ (CTC) ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୂଳ ଦରମା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ₹୪.୯୬ ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଦରମା (CTC) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି, କମ୍ପାନୀ ୟୁନିଫର୍ମ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜୋତା ପାଇଁ ଭତ୍ତା, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ