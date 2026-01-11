Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3071070
Zee OdishaOdisha Education And JobNALCO GET Recruitment 2026: ନାଲକୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ଲକ୍ଷେ ୪୦ ହଜାର

NALCO GET Recruitment 2026: ନାଲକୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ଲକ୍ଷେ ୪୦ ହଜାର

NALCO GET Recruitment 2026: ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା-ଭିତ୍ତିକ ହେବ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡରେ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:15 PM IST

Trending Photos

NALCO GET Recruitment 2026: ନାଲକୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ଲକ୍ଷେ ୪୦ ହଜାର

NALCO GET Recruitment 2026: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ନବରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (NALCO), GATE-2025 ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାତକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ (GET) ପଦବୀ ପାଇଁ NALCO ନିଯୁକ୍ତି 2026 ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୧୧୦ ଟି ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, nalcoindia.com ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 

NALCO GET ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬
NALCO ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବୈଧ GATE-2025 ସ୍କୋର ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ନବରତ୍ନ PSU ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା, ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା-ଭିତ୍ତିକ ହେବ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡରେ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

*ସଂସ୍ଥାର ନାମ: ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ନାଲ୍କୋ)
*ପଦ ନାମ: ସ୍ନାତକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ (GET)
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: ୧୧୦ ପଦବୀ
*ଚାକିରୀ ବର୍ଗ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ PSU ଚାକିରି
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
*ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ: ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬
*ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ: ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ 
*ଚୟନ ଆଧାର: GATE ୨୦୨୫ ସ୍କୋର ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: www.nalcoindia.com

Add Zee News as a Preferred Source

ନାଲକୋ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ: ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬

ଚାକିରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ତାଲିକା
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ସାକ୍ଷାତକାର ସୂଚୀ: nalcoindia.com ରେ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ

ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ E1 ଗ୍ରେଡରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଦରମା ୪୦ ହଜାର – ଲକ୍ଷେ ୪୦ ହଜାର- ଦରମା ସ୍କେଲରେ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ତାଲିମ ଅବଧି ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ E1 ଗ୍ରେଡରେ ସହାୟକ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।

ଆବେଦନ ଫି
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣ-ଫେରସ୍ତଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ:
ସାଧାରଣ / OBC / EWS: ୫୦୦ ଟଙ୍କା-
SC / ST / PwD / ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୧୦୦ଟଙ୍କା-
ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ / କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ / ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ / UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ:
ପାସପୋର୍ଟ-ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ (JPEG ଫର୍ମାଟ୍)
ଦସ୍ତଖତ (JPEG ଫର୍ମାଟ୍)
GATE-2025 ସ୍କୋରକାର୍ଡ
ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (B.Tech/M.Tech ମାର୍କ ସିଟ୍)
ଜାତି/ବର୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)
ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଆଧାର/PAN/ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର)
ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଫି ପ୍ରଦାନ ରସିଦ

Also Read: Makar Sankranti Rashiphala: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ୪ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

Also Read: February 2026 Rashiphala: ଫେବୃଆରୀରେ ୩ଥର ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ...ମାସ ସାରା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ ୩ରାଶି

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

NALCO GET Recruitment 2026
NALCO GET Recruitment 2026: ନାଲକୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ଲକ୍ଷେ ୪
Economics Crisis
Economics Crisis: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା...ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ କିଲୋ ୮୪୦, ଚାଉଳ କିଲୋ ୩୨୦
Odia News
ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୨ୟ ବିବାହ ପରେ ମାନାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
Army jawan Pramod Jadhav
ମାତ୍ର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପୁର୍ବରୁ ବାପା ହେବାର ମିଳିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ...ଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଯବାନଙ
Odisha news
ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲାଯିବ ୮୯ ଟି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ,ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ