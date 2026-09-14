Namo Bharat Vacancy: ୬୭ଟି ପଦବୀ ଖାଲି, ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା...

Namo Bharat Project Recruitment 2026: ନମୋ ଭାରତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରିଜିଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ (NCRTC) ସୁପରଭାଇଜର-I ଏବଂ ଜୁନିୟର ମେଣ୍ଟେନର୍ ଭଳି ମୋଟ ୬୭ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NCRTCର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୯ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ITI ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁପରଭାଇଜର-I ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେସନ୍ସ (Operations), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୁନିୟର ମେଣ୍ଟେନର୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ଫିଟର୍ (Fitter), ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ଓ ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନିଂ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସୁପରଭାଇଜର-I ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା
ସୁପରଭାଇଜର-I (ଅପରେସନ୍ସ) ପାଇଁ ୨ଟି ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବୟସ ଗଣନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବା ଉଚିତ୍।
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ କେତେ?
ସାଧାରଣ (General), OBC (Non-Creamy Layer), EWS (Economically Weaker Section) ଏବଂ Ex-Servicemen (ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ GST ଦେବାକୁ ପଡିବ। SC, ST ଏବଂ PwD (ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତା’ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା (medical examination) ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ମୋଟ ୧୦୦ ମାର୍କର ହେବ ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ (negative marking) ରହିବ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ ଏବଂ OBC (Non-Creamy Layer) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। SC, ST, PwD ଏବଂ Ex-Servicemen ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାର୍କ ୫୦% ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଦରମା କେତେ?
Supervisor-1 ପଦ ପାଇଁ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦରମା ସ୍କେଲ୍ ୩୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ ଦରମା ୩୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିବ। Junior Maintainer ପଦ ପାଇଁ ଦରମା ସ୍କେଲ୍ ୧୮,୨୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୯,୨୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୨୫୦ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୟନିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ NCRTC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ
ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି NCRTC ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ, ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଉଚିତ୍। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସୂଚରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ NCRTC ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ୍।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ