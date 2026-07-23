Add Zee Business As A Preferred Source
App

NBT: କଳା ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ଦରମାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

National Book Trust Recruitment 2026: ଆପଣ କ’ଣ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ 'ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ' ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନଜର ପକାଇବା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:22 AM IST
NBT: କଳା ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ଦରମାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ହୀରାକୁଦର ୧୨ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today27 min ago
2
Bahuda Yatra 20261 hr ago
3
Accident News2 hrs ago
4
vk pandian3 hrs ago
5
Salman KhanJul 22