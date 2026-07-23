NBT: କଳା ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ଦରମାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

National Book Trust Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ (NBT) 'ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ' ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ (କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ) କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୬୦ ହଜାରରୁ ୭୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ପଦବୀ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ।
NBT ରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ?
ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କଳା ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂଗଠନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅତି କମରେ ୫ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସମ୍ମିଳନୀ, ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ।
ବୟସ ସୀମା
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୨ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଦରମା ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ୬୦ ହଜାରରୁ ୭୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ତିନି ମାସ ପାଇଁ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମୂଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ କରାଯିବ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଫର୍ମାଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ସତର୍କତାର ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ, ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଡାକ ଠିକଣା: 'ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (A&E), ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଭାରତ, ୫, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ୧୧୦୦୭୦'।