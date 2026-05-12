NEET Paper Leak: ପେପର ଲିକ ପରେ NEET 2026 ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

NEET Paper Leak: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ୩ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା NEET (UG) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET (UG) 2026 examination conducted on 3 May 2026, and to re-conduct the examination on dates that will be notified separately. pic.twitter.com/fh4o4QtzfI
— ANI (@ANI) May 12, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ସରକାର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। NTA ଏହି ତଦନ୍ତରେ CBIକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ।
ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ
ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ NTAର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ।
