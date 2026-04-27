Zee OdishaOdisha Education And JobNEET UG Admit Card: ଜାରି ହେଲା ନିଟ ୟୁଜି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼

NEET UG Admit Card: ଜାରି ହେଲା ନିଟ ୟୁଜି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼

ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) NEET UG 2026 ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛି। NEET UG ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆବେଦନ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା PIN/କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ - ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। NEET UG 2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:54 AM IST

NEET UG Admit Card: ଜାରି ହେଲା ନିଟ ୟୁଜି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼

NEET UG Admit Card: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) NEET UG 2026 ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛି। NEET UG ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆବେଦନ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା PIN/କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ - ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। NEET UG 2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଆବେଦନ ନମ୍ବର, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା, ପରୀକ୍ଷା ସହର, ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ, ପରୀକ୍ଷା ଭାଷା, ବର୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିବ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।

NEET UG ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ଏବଂ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

 

NEET UG 2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ: ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

  • ପ୍ରଥମେ, NTA NEET ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, neet.nta.nic.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 
  • 'NEET UG 2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ' ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 
  • ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା PIN ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। 
  • ଏବେ, ଆପଣଙ୍କର NEET UG ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ PDF ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। 
  • ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।

NEET UG 2026: NEET UG ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ 
NEET UG ପରୀକ୍ଷା ମେ 3 ତାରିଖରେ ଦେଶର 552ଟି ସହରରେ ଏବଂ ବିଦେଶର 14ଟି ଦେଶରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

